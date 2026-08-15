Aardbeving met kracht van 5.0 in Spaanse stad Granada

De Spaanse stad Granada is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5.5. De autoriteiten berichten dat er schade is aan onder meer auto's en panden. Maar de schade zou meevallen en er zijn geen gewonden gevallen. De autoriteiten hebben gewaarschuwd uit de buurt van gevels van panden te blijven waar mogelijk iets naar beneden kan vallen. Aan een aantal panden heeft de politie roodwitte linten als waarschuwing opgehangen.

Het epicentrum van de beving was in Alhendín, ongeveer 75,5 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Foto's in lokale media tonen brokken steen op straat en op auto's en bewoners die kennelijk na de schok de straat op zijn gegaan en daar afwachten.