Werken in de hitte: dit zijn je rechten als de temperatuur boven de 30 graden uitkomt

De komende dagen stijgt het kwik op veel plekken tot boven de 30 graden. Voor mensen die buiten werken of in een warme werkruimte zitten, kan dat behoorlijk zwaar zijn. Maar mag je eigenlijk stoppen met werken als het te heet wordt? En wat is een werkgever verplicht te regelen?

Er bestaat in Nederland geen wettelijke maximumtemperatuur waarbij werknemers automatisch naar huis mogen. Toch betekent dat niet dat werkgevers niets hoeven te doen.

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moet een werkgever zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Als de hitte een risico vormt voor de gezondheid, moet hij maatregelen nemen om klachten zoals uitdroging, oververhitting of een hitteberoerte te voorkomen.

Doet een werkgever dat niet, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld als een werknemer daardoor gezondheidsschade oploopt. In uitzonderlijke gevallen mag een werknemer het werk zelfs neerleggen als de situatie onveilig wordt.

In sommige sectoren gelden strengere regels

In verschillende cao's zijn aanvullende afspraken gemaakt over werken bij extreme temperaturen.

Zo hoeven dakdekkers niet meer het dak op als de temperatuur 40 graden of hoger is. Daarnaast geldt in die branche een tropenrooster zodra het buiten 25 graden of warmer wordt. Werknemers beginnen dan al vroeg in de ochtend om de ergste hitte voor te zijn.

Ook voor dak- en gevelspecialisten zijn afspraken gemaakt. Bij temperaturen boven de 30 graden moet de werkgever extra maatregelen nemen.

Dit moet een werkgever regelen

Werkgevers hebben verschillende mogelijkheden om werknemers tegen de hitte te beschermen. Denk aan voldoende drinkwater, extra pauzes, aangepaste werktijden en schaduwplekken voor mensen die buiten werken.

Ook het beschikbaar stellen van zonnebrandcrème, petten of andere beschermende kleding hoort daarbij. Steeds meer bedrijven werken bovendien met een speciaal hitteprotocol waarin staat welke maatregelen gelden tijdens warme dagen.

Ziek geworden door de hitte?

Word je ziek doordat je tijdens extreme hitte hebt gewerkt, dan gelden de normale regels bij ziekte. Je hebt recht op loondoorbetaling, meestal minimaal 70 procent van je salaris. In veel cao's is afgesproken dat werknemers gewoon hun volledige loon ontvangen.

Is de ziekte ontstaan doordat een werkgever onvoldoende maatregelen heeft genomen, dan kan hij daarvoor aansprakelijk worden gesteld. In sommige gevallen kan een werknemer aanspraak maken op volledige loondoorbetaling of een schadevergoeding.

Niet alleen werkgevers moeten opletten tijdens warme dagen. Ook werknemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid.

Dat betekent onder meer voldoende drinken, gebruikmaken van beschermingsmiddelen en op tijd pauze nemen. Geeft een werkgever duidelijke instructies en worden die genegeerd, dan kan dat een rol spelen als achteraf discussie ontstaat over aansprakelijkheid.

Kind ophalen vanwege de hitte? Dit zijn je rechten

Soms besluiten scholen vanwege de hitte eerder te sluiten of vragen zij ouders hun kind op te halen. Gebeurt dat onverwacht terwijl je aan het werk bent, dan kun je gebruikmaken van calamiteitenverlof.

Dat verlof is bedoeld voor onverwachte, dringende situaties en wordt in principe volledig doorbetaald. Blijft de school langer dicht of zijn er meerdere warme dagen achter elkaar, dan kan ook kortdurend zorgverlof of het opnemen van vakantiedagen een oplossing zijn.