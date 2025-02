Moederbedrijf Douwe Egberts profiteert van prijsverhogingen

AMSTERDAM (ANP) - JDE Peet's, het moederbedrijf van Douwe Egberts, Senseo en Pickwick, heeft vorig jaar een hogere omzet behaald, vooral door prijsverhogingen. Het concern verwacht dat de "historisch hoge" koffieprijzen in de nabije toekomst niet zullen dalen. Het bedrijf zegt "alleen het onvermijdelijke" door te berekenen aan consumenten om koffie betaalbaar te houden.

JDE Peet's boekte vorig jaar een omzet van 8,8 miljard euro, 5,3 procent meer dan het jaar daarvoor. De nettowinst schoot met bijna de helft (49,2 procent) omhoog tot 543 miljoen euro. Topman Rafa Oliveira zegt "erg blij te zijn met de sterke resultaten" en beloont zijn aandeelhouders met een dividendverhoging van 4,3 procent.

Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf ligt al tijden in de clinch met de supermarkten Albert Heijn en Jumbo over de hoge koffieprijzen die JDE vraagt, wat resulteert in lege schappen. Over het verloop van deze moeizame onderhandelingen maakte JDE woensdag niets bekend.