Nederlanders willen een Europees leger, maar geen soldaat worden

Om de Europese defensie te versterken, zou er een Europees leger moeten komen. Daar is 49 procent van de Nederlanders voor, meldt de NOS op basis van een representatieve peiling door Ipsos I&O. Vorig jaar was dat nog 42 procent.

Desondanks neemt het aantal mensen dat zelf in het leger dienst zou kunnen of willen nemen niet echt toe: dat ligt nu op 18 procent, tegen 17 procent in december. Van de ondervraagden is 36 procent voor herinvoering van de militaire dienst, 30 procent is tegen. Voorstanders zijn voornamelijk ouder dan 45 jaar, waardoor zij zelf niet in dienst zouden hoeven.

Het toenemende enthousiasme voor een Europees leger is volgens het peilingbureau een reactie op de veranderende positie van de VS op het wereldtoneel. Zeven op de tien Nederlanders vinden de EU te afhankelijk van de VS op het gebied van defensie en slechts drie op de tien verwachten dat de VS Europese NAVO-partners zal blijven beschermen.

Volgens Ipsos I&O zijn veel mensen bang voor "Russische expansie richting Europa", vooral nu de Amerikaanse president Donald Trump de banden met zijn Russische ambtgenoot Poetin heeft aangehaald en Europa buitenspel lijkt te staan bij vredesonderhandelingen over Oekraïne.