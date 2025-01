Mogelijk twee doden in VS door problemen met hartkastje Philips

EINDHOVEN (ANP) - Twee sterfgevallen in de Verenigde Staten worden in verband gebracht met een niet goed functionerend medisch hartkastje van Philips. Een woordvoerder van het zorgtechnologieconcern bevestigt na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad dat de overlijdens "mogelijk een link hebben" met het apparaat.

Philips kreeg signalen over een mogelijk probleem met de draagbare hartkastjes, die niet in Europa verkocht worden. Daarop heeft het bedrijf een probleem in de softwareconfiguratie vastgesteld, aldus de zegsman. Philips heeft dit gemeld bij de klanten en bij de Amerikaanse toezichthouder FDA. De producten worden in de VS niet teruggeroepen, maar Philips heeft artsen wel aangepaste instructies gegeven. Op dit moment werken de apparaten normaal, volgens Philips.

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat er volgens de toezichthouder ongeveer 130.000 MCOT-pleisters in de VS in omloop zijn.