Wielrenner Coquard sprint naar zege in vierde rit Tour Down Under

VICTOR HARBOR (ANP/BELGA) - Bryan Coquard heeft de vierde etappe in de Tour Down Under op zijn naam geschreven. De Franse wielrenner van Cofidis was in finishplaats Victor Harbor de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De Duitser Phil Bauhaus werd tweede, voor de Ecuadoraan Jhonatan Narváez. Voor Coquard was het zijn tweede zege ooit in de Tour Down Under.

Javier Romo blijft aan de leiding in het algemeen klassement. De Spanjaard heeft een voorsprong van vier seconden op Narváez. Patrick Konrad uit Oostenrijk volgt op de derde plek op tien tellen van Romo.

De zesdaagse Tour Down Under, die deel uitmaakt van de WorldTour-kalender, eindigt zondag. Zaterdag wacht de koninginnenrit met aankomst bovenop Willunga Hill, zondag is het afsluitende criterium in de straten van Adelaide.