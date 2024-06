Monaco belandt op 'grijze lijst' van witwasparadijzen

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - Monaco is op een internationale 'grijze lijst' beland van landen die niet genoeg doen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Die status kan buitenlandse investeerders huiverig maken om daar zaken te doen, wat grote consequenties kan hebben voor onder meer de bankensector van de dwergstaat.

Monaco is het land met de hoogste concentratie miljonairs en miljardairs ter wereld, maar volgens de Financial Action Task Force (FATF) boekt de overheid niet genoeg vooruitgang met de aanpak van illegale geldstromen. Zo zijn de autoriteiten in Monaco naar het oordeel van de organisatie traag in het napluizen van mogelijk crimineel geld dat in het buitenland is geparkeerd.

De FATF kijkt wereldwijd wat landen doen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Er is een zwarte lijst met landen die amper optreden tegen verdachte geldstromen. Daarnaast bestaat een grijze lijst, met landen die weinig doen tegen dit soort praktijken, maar wel hebben beloofd maatregelen te nemen om dat te verbeteren. Behalve Monaco is ook Venezuela toegevoegd aan de grijze lijst. Jamaica en Turkije zijn juist van de lijst verwijderd nadat ze eerder door de FATF benoemde tekortkomingen hadden opgelost.

Op de zwarte lijst staan slechts drie landen: Iran, Myanmar en Noord-Korea.