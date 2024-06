PostNL blij met Belgische uitspraak, bedrijf had erop gerekend

AMSTERDAM (ANP) - PostNL is blij met de uitspraak van de Belgische rechter, die twee onderdelen van het bezorgbedrijf heeft vrijgesproken van vermeende misstanden. "Het is de uitspraak waarop het bedrijf had gerekend", aldus PostNL.

Aanklagers in België verdachten de onderdelen ervan feitelijk de werkgever te zijn van personeel van onderaannemers, wat zou neerkomen op een "verboden terbeschikkingstelling". Justitie eiste een boete van 24,4 miljoen euro tegen de onderneming. Maar de rechter oordeelde dat de onderaannemers zelf nog voldoende gezag hadden over hun werknemers, waardoor zij de daadwerkelijke werkgever waren.

"Sinds 2021 heeft de rechtszaak tegen PostNL België aanzienlijke impact gehad op zowel individuele medewerkers als de organisatie als geheel, vanwege de aard van de beschuldigingen en de voortdurende onzekerheid", reageert het postbedrijf. "PostNL heeft altijd aangegeven zich te houden aan wet- en regelgeving en daarmee vertrouwen gehouden in de bedrijfsvoering en samenwerkingen met partners, klanten en ondernemers."

In het kader van het onderzoek van de Belgische autoriteiten naar de vermeende misstanden bij PostNL in België zijn in 2021 en 2022 invallen gedaan bij depots van het bezorgbedrijf. Toenmalig topman Rudy van Rillaer zat daarna korte tijd vast: hij is vrijdag door de rechter vrijgesproken.