Mooi weer zorgt voor drukte bij strandtenten en volle terrassen

DEN HAAG (ANP) - Het is druk in de strandtenten langs de Nederlandse stranden. Brancheorganisatie de Nederlandse Kust Vereniging (NKV) en strandtenten in Vlissingen en Scheveningen zien maandag veel gasten en volle terrassen.

Volgens NKV-bestuurslid Niels Priester is het op veel plekken druk. "Vooral de bekende stranden zoals Zandvoort, Scheveningen en Bloemendaal zien veel bezoekers. Ook op de stranden in Zeeland en de Waddeneilanden is het goed druk." Volgens hem zitten de terrassen behoorlijk vol. "Gezien de weersverwachtingen verwachten we dat het ook de rest van de week druk blijft op de stranden, zeker als het zonnig blijft."

De drukte helpt om het minder goede voorjaar deels goed te maken, aldus Priester, die zelf een strandtent in Zandvoort heeft. Bij slecht weer zoals afgelopen voorjaar merken strandpaviljoens dat veel mensen wegblijven. "Voor veel paviljoens is deze drukte essentieel om de gemiste omzet van eerder dit jaar in te halen", zegt hij.

'Lekker druk'

Het terras zit vol, ziet ook medewerker Tiemo But van Kon-Tiki Beach in Vlissingen. "Het is lekker druk, maar het is te doen. Er zijn vooral veel mensen uit Brabant, Noord-Holland en België."

Hij verwacht dat het druk blijft als het weer de rest van de week ook mooi is. "In de slechte weken maak je minder omzet, maar deze weken kunnen we het goed rechttrekken", zegt hij, verwijzend naar het voorjaar.

Verbouwing

Door de verbouwing van de boulevard van Scheveningen merkt Sven van Noort van Zanzibar Beachclub dat het minder druk is dan normaal. Toch zit het terras wel vaak vol. "Er staat een dikke muur voor de deur en de doorgang is klein. Daardoor is de drukte wat minder, maar we mogen zeker niet klagen. Iedereen komt naar Scheveningen met het lekkere weer en komt 's avonds een hapje eten en drinken." Bij zijn strandpaviljoen komen vooral toeristen uit Duitsland, Spanje, Engeland en de Verenigde Staten, maar ook mensen uit Noord-Brabant.

Door het slechte voorjaar is het dit jaar een kwart tot de helft minder druk geweest dan vorig seizoen, denkt hij. Of de strandtent dit de komende dagen goedmaakt, vindt hij lastig te voorspellen "Ik zie op de radar in het weekend regen en wind staan", zegt Van Noort.