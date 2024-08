Vollering baalt mee met onfortuinlijke ploeggenote Wiebes

DEN HAAG (ANP) - Wielrenster Demi Vollering baalde mee met haar ploeggenote Lorena Wiebes, die door een mechanisch defect niet mee kon sprinten in de eerste etappe van de Tour de France Femmes in Den Haag. De 25-jarige sprintster van SD Worx - Protime miste zo de kans de eerste gele trui te veroveren. Die ging naar haar landgenote Charlotte Kool.

"We deden het perfect als ploeg. De meiden hielden ons de hele dag goed van voren tot de laatste 500 meter. Iemand reed in het achterwiel van Lorena en de derailleur klapte eraf", zei Vollering bij de NOS over het schakelsysteem van haar ploeggenotes fiets. "Ze kon niets meer, de ketting lag er aan de voor- en achterkant af. Het is enorm balen dat het zo afloopt. Ik denk wel dat ze het hier had afgemaakt, want ze was heel erg gebrand om te winnen."

Vollering vertelde dat haar ploeggenote in tranen was. "Dit is niet hoe je wil eindigen", zei de titelverdedigster van deze Tour de France. "Ze wilde het afmaken, maar ze kon het niet eens proberen. Dat is zo zonde. Ik baal zelf ook, want ik heb vandaag veel energie gegeven en normaal weet je dat je met Lorena een grote kans hebt om te winnen."