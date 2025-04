Motorfabrikant KTM legt productie stil door gebrek aan onderdelen

MATTIGHOFEN (ANP/BLOOMBERG) - De noodlijdende Oostenrijkse motorfabrikant KTM moet de productie drie maanden stilleggen vanwege een tekort aan onderdelen. Dit is ontstaan door een eerdere stop van 90 dagen in de productie, die nodig was om het bedrijf te reorganiseren.

KTM kampt met een torenhoge schuld van 1,8 miljard euro, terwijl de motorverkopen teruglopen. De schuldeisers hebben inmiddels een reorganisatieplan goedgekeurd waarbij 70 procent van de schulden wordt kwijtgescholden. Daarmee is het concern voorlopig van de ondergang gered. Pierer Mobility, het moederbedrijf van KTM, zei in februari dat een grotere groep aandeelhouders extra geld zou investeren om de productie weer op gang te brengen.

KTM staat vooral bekend om zijn sportieve motoren voor offroad en motorcross, veelal in de kleur oranje. Het merk is ook bekend om zijn innovatieve technologie en sportieve successen, zoals die in de Dakar Rally.