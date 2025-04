Schrikbarende toename: steeds meer mensen onder de 50 krijgen darmkanker

Steeds meer mensen die jonger dan 50 zijn, krijgen darmkanker. Het aantal gevallen is in de afgelopen 25 jaar toegenomen en zal in de komende tien jaar verder stijgen. Onderzoekers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), het Nederlands Kanker Instituut (NKI), Amsterdam UMC en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven hebben dat berekend.

De meest recente cijfers over darmkanker gaan over 2023. Toen werd de ziekte vastgesteld bij 654 mensen in de leeftijdsgroep van 15 tot en met 49 jaar. Dat komt neer op 9,5 gevallen op elke 100.000 mensen. In 1998 waren er in die groep 6,3 gevallen van darmkanker per 100.000 personen. Dat betekent dat het aantal ziektegevallen in een kwart eeuw met zo'n 50 procent is gestegen.

De onderzoekers verwachten dat in 2035 ongeveer 762 mensen te horen krijgen dat ze darmkanker hebben. Dat zou neerkomen op een verdere toename van 16 procent in ruim tien jaar tijd. Vergeleken met andere vormen van kanker blijft darmkanker nog wel relatief zeldzaam.

Waardoor het aantal gevallen van darmkanker toeneemt, is volgens de onderzoekers onduidelijk. Mogelijk komt het door leefstijl , zoals overgewicht, weinig lichaamsbeweging en door wat mensen eten en drinken.

Wanneer een darmtumor wordt ontdekt bij iemand onder de 50, is de kanker meestal al ver ontwikkeld en agressief. Daarom is het belangrijk dat artsen symptomen herkennen, zodat ze een tumor op tijd ontdekken, zeggen de onderzoekers.