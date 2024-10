Musk wint rechtszaak over omstreden tweet uit 2018

NEW ORLEANS (ANP/BLOOMBERG) - Een Amerikaans federaal hof van beroep heeft bepaald dat Elon Musk in 2018 niet in strijd met de Amerikaanse wetgeving handelde met zijn tweet waarin hij aangaf dat werknemers van Tesla hun aandelenopties zouden verliezen als ze zich bij een vakbond zouden aansluiten. Deze uitspraak betekent een overwinning voor de miljardair in een van de vele juridische zaken rond zijn opmerkingen op sociale media.

Het hof stelt dat de tweet van de topman van Tesla de rechten van zijn werknemers niet schendt. Dit oordeel maakt een eerdere beslissing van een driekoppig panel van dezelfde rechtbank, ongedaan. Dat panel had hem vorig jaar opgedragen de tweet te verwijderen. In de bewuste tweet schreef Musk: "Waarom zou je contributie aan de vakbond betalen en zonder reden je aandelenopties opgeven".

"Wij oordelen dat de tweets van Musk grondwettelijk beschermde uitingen zijn en niet vallen onder de categorieën van niet-beschermde communicatie, zoals obsceniteit en meineed", aldus het hof in zijn uitspraak.