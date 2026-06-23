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Na jaren onzekerheid is orderboek architecten weer goed gevuld

Economie
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 17:20
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AMSTERDAM (ANP) - Voor het eerst sinds 2008 hebben architectenbureaus weer genoeg opdrachten voor ongeveer een halfjaar, maakte de Koninklijke Bond van Nederlandse Architectenbureaus (BNA) bekend na onderzoek. Dat is opvallend omdat de sector de afgelopen jaren juist te maken had met vertragingen bij bouwprojecten en economische onzekerheid.
Volgens de koepelorganisatie zijn ook de verwachtingen voor de productie, nieuwe opdrachten en omzet positief. De trage vergunningsprocedures en stagnatie bij ontwikkelende partijen blijven echter een belangrijk knelpunt. Bijna alle architectenbureaus (90 procent) beoordelen de situatie als bevredigend of (zeer) goed. "Daarmee zet de stijgende lijn sinds 2023, toen 37 procent van de bureaus de situatie als (zeer) slecht beoordeelden, door", stelt de BNA.
Bijna alle bureaus zijn actief op het gebied van het transformeren van gebouwen, renovatie, hergebruik en verduurzaming.
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