Psycholoog legt Fransen uit: waarom Nederlandse kinderen de gelukkigste van de wereld zijn

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste van de wereld.

Waarom groeien kinderen in Nederland zo gelukkig op? Elk jaar bevestigen internationale onderzoeken hun welzijn en emotionele balans. Deze bevinding intrigeert veel ouders over de hele wereld, vooral in Frankrijk, waar we vaak proberen om positieve opvoeding, autonomie en een geruststellende omgeving met elkaar te verzoenen. Veronique van der Kleij, kinderpsycholoog in Nederland, heeft de verschillende opvoedingsmethoden bestudeerd en een aantal sleutelelementen geïdentificeerd die het verschil maken. Het Franse opvoedingsblad Aufeminin vat het samen.

1. Ze brengen hun kinderen niet naar school als ze kunnen fietsen

In Nederland is fietsen veel meer dan een vervoermiddel, het is een manier van leven. Zodra kinderen kunnen zitten, worden ze in een stoeltje voor op de fiets van hun ouders gezet en trotseren ze weer en wind. Deze gewoonte ontwikkelt hun onafhankelijkheid en veerkracht. “Rijden in de regen leert hen dat je ongeacht de moeilijkheden altijd vooruit kunt komen”, legt de psycholoog uit. Vanaf de leeftijd van 9 of 10 jaar fietsen de meeste kinderen alleen naar school of naar het huis van vrienden, wat hun zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel vergroot.

2. Ze zitten niet de hele dag boven op hun kinderen

In een Nederlandse speeltuin zie je een tafereel dat buitenlandse ouders misschien zal verbazen: volwassenen die rustig op de bankjes zitten te kletsen terwijl hun kinderen klimmen, rennen en vallen... zonder direct in te grijpen. Nederlandse ouders moedigen hun kinderen aan om op onderzoek uit te gaan en van hun fouten te leren. “Ze moeten zelf opstaan en beseffen dat ze het kunnen,” benadrukt Veronique van der Kleij. Deze aanpak helpt kinderen hun zelfstandigheid en aanpassingsvermogen te ontwikkelen.

3. Ouders werken vaak minder 40 uur per week

De balans tussen werk en gezin is een prioriteit in Nederland. Bijna 50% van de Nederlandse werknemers heeft een deeltijdbaan. Veel Nederlandse vaders nemen zelfs een 'Papadag', een wekelijkse vrije dag speciaal voor hun kinderen. Deze regeling stimuleert qualitytime met het gezin en zorgt voor een rustige en zorgzame omgeving.

4. Ze eten niet apart van hun kinderen

Maaltijden zijn heilig in Nederland. De meeste Nederlandse gezinnen delen minstens één maaltijd per dag samen, een moment om te praten en te luisteren. Deze gewoonte versterkt de familiebanden en draagt bij aan een betere emotionele balans. “Kinderen die het gevoel hebben dat er naar ze geluisterd wordt en dat ze geïntegreerd zijn in het gezinsleven, ontwikkelen een beter gevoel van eigenwaarde”, legt de psycholoog uit.

5. Ze verwaarlozen nooit structuur

Het Nederlandse onderwijs is gebaseerd op een fundamenteel principe: " Rust, Reinheid, Regelmaat ”. Vanaf hun geboorte profiteren kinderen van een duidelijk kader, met regelmatige bedtijden en een gestructureerd lesrooster. Deze aanpak geeft een gevoel van veiligheid dat essentieel is voor hun ontwikkeling.

6. Ouders denken niet dat ze altijd gelijk hebben

In Nederlandse gezinnen worden kinderen van jongs af aan aangemoedigd om hun mening te geven. “Naar ze luisteren leert ze onderhandelen en hun eigen grenzen aangeven,” benadrukt Veronique van der Kleij. Deze aanpak bevordert open communicatie en zorgt ervoor dat kinderen gerespecteerd en gewaardeerd opgroeien. Door deze principes te volgen, bieden Nederlandse ouders hun kinderen een kader dat zowel structurerend als zorgzaam is, waardoor ze gelukkige, zelfverzekerde en evenwichtige volwassenen kunnen worden.