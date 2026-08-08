Tropische plaknachten op komst: dit werkt écht om goed te slapen bij 20+ graden — en deze populaire truc maakt het juist erger

Een tropennacht is officieel een nacht waarin de temperatuur niet onder 20 graden daalt. De meest effectieve aanpak is niet één wondermiddel, maar: slaapkamer overdag afsluiten, pas ventileren zodra het buiten koeler is, en je lichaam geleidelijk laten afkoelen.

Wat wél helpt

Houd zon en warme buitenlucht overdag buiten. Sluit ramen, gordijnen en eventueel zonwering; zet ramen pas open wanneer de buitenlucht daadwerkelijk koeler is dan binnen.

Sluit ramen, gordijnen en eventueel zonwering; zet ramen pas open wanneer de buitenlucht daadwerkelijk koeler is dan binnen. Neem ongeveer een uur voor bed een lauwe douche. Dat helpt je lichaam warmte af te geven zonder het schokeffect van ijskoud water.

Dat helpt je lichaam warmte af te geven zonder het schokeffect van ijskoud water. Koel vooral nek, polsen, handen en voeten. Een koud washandje of koelelement uit de koelkast — met een doek ertussen — op die plekken is vaak doelgerichter dan het hele lijf proberen te koelen.

Een koud washandje of koelelement uit de koelkast — met een doek ertussen — op die plekken is vaak doelgerichter dan het hele lijf proberen te koelen. Gebruik luchtig beddengoed. Kies een dun katoenen of linnen laken in plaats van een dik dekbed; een lichte pyjama kan zweet opnemen en prettiger zijn dan naakt slapen.

Kies een dun katoenen of linnen laken in plaats van een dik dekbed; een lichte pyjama kan zweet opnemen en prettiger zijn dan naakt slapen. Gebruik een ventilator verstandig. Luchtbeweging helpt zweet verdampen; zet hem niet pal op je gezicht als dat irritatie geeft, maar laat hem de lucht in de kamer circuleren.

Luchtbeweging helpt zweet verdampen; zet hem niet pal op je gezicht als dat irritatie geeft, maar laat hem de lucht in de kamer circuleren. Drink overdag voldoende, maar niet liters vlak voor bed. Alcohol is juist ongunstig: het droogt uit en verstoort de slaapkwaliteit.

De populaire truc die averechts werkt

Een ijskoude douche vlak voor het slapen klinkt logisch, maar kan je juist wakkerder maken. Door de plotselinge kou trekken bloedvaten in de huid samen, waardoor je lichaam warmte minder goed kwijt kan; een lauwe douche werkt daarom doorgaans beter. klinkt logisch, maar kan je juist wakkerder maken. Door de plotselinge kou trekken bloedvaten in de huid samen, waardoor je lichaam warmte minder goed kwijt kan; een lauwe douche werkt daarom doorgaans beter.

Handige avondroutine

Sluit overdag alles af, neem later op de avond een lauwe douche, koel handen of voeten kort, trek licht beddengoed op en zet ramen tegen elkaar open zodra het buiten afkoelt. Verwacht geen perfecte slaap: ontspannen blijven over een warme nacht helpt ook meer dan gefrustreerd op de wekker kijken.