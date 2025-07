Nachtkijkermaker Theon profiteert van hoge defensiebudgetten

ATHENE (ANP) - Defensieconcern Theon International, genoteerd aan de Amsterdamse beurs, blijft profiteren van de groeiende onrust en de verhogingen van de defensiebudgetten door de politiek. De in Athene gevestigde fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen voor de defensiesector heeft in het eerste halfjaar van dit jaar voor 168 miljoen euro aan nieuwe orders binnengehaald, meer dan het dubbele vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

De omzet van het bedrijf ging in de eerste jaarhelft met 20,6 procent omhoog tot een recordbedrag van 183,7 miljoen euro. De operationele winst kwam uit op ruim 47 miljoen euro, bijna een kwart meer dan vorig jaar.

Het bedrijf zegt momenteel mee te doen aan verschillende aanbestedingen en verwacht dat de vraag naar zijn producten in de tweede helft van het jaar verder toeneemt. "We verwachten sneller te blijven groeien dan de stijging van de defensie-uitgaven van de NAVO-landen", zegt topman Dimitris Parthenis in een toelichting.