Ook Duitsland opent luchtbrug voor hulp aan Gazastrook

BERLIJN (ANP) - De Duitse regering zet samen met Jordanië een luchtbrug op voor humanitaire hulp voor de door Israël afgegrendelde Gazastrook. Dit maakte regeringsleider Friedrich Merz bekend na overleg met het veiligheidskabinet. Eerder had Spanje al gezegd hulp vanuit de lucht te gaan droppen. Jordanië doet dat al.

Duitsland zal ook nauw samenwerken met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die ook bereid zijn om zo'n luchtbrug voor voedsel en medische voorraden te verzorgen, meldt tijdschrift Die Zeit. "We weten dat dit maar een heel klein beetje hulp is voor de mensen in Gaza. Maar het is in ieder geval een bijdrage die we graag leveren", zei Merz.

Hij riep de Israëlische regering op direct humanitaire actie te ondernemen: "Israël moet onmiddellijk de catastrofale humanitaire situatie in Gaza volledig en duurzaam verbeteren." Voor de noodlijdende burgers is snelle, veilige en voldoende humanitaire en medische hulp nodig, aldus de bondskanselier.