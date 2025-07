NAM keert 3 miljard euro uit aan eigenaren Shell en Exxon

ASSEN (ANP) - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) keert in totaal 3 miljard euro uit aan de eigenaren Shell en het Amerikaanse ExxonMobil, blijkt uit de jaarrekening over 2024. Het is de eerste uitkering aan de twee aandeelhouders sinds 2017. Beide ontvangen 1,5 miljard euro.

In diezelfde periode, tussen 2018 en 2024, droeg de NAM 12,9 miljard euro aan Nederlandse overheden af. Dat is exclusief de betalingen voor aardbevingsgerelateerde kosten van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), die de gevolgen van de gaswinning in Groningen behandelen.

De NAM boekte in 2024 een nettowinst van bijna 1,3 miljard euro, tegen 224 miljoen euro een jaar eerder. De hogere winst is het gevolg van de resultaten van GasTerra, die grotendeels ten gunste komen van de Maatschap Groningen waarvan de NAM een aandeel heeft van 60 procent. Vorig jaar was voor de NAM historisch omdat het Groningengasveld definitief werd gesloten.