Gewonde na instorten dak winkelcentrum Arnhem

ARNHEM (ANP) - Bij werkzaamheden aan winkelcentrum Kronenburg in Arnhem is een persoon gewond geraakt toen een deel van het dak instortte. De schade is aanzienlijk, meldt de veiligheidsregio. De gewonde is naar een ziekenhuis overgebracht. Hoe de persoon eraan toe is, is niet bekend.

Het deel van het winkelcentrum waar het incident plaatsvond is gesloten voor het publiek omdat daar een renovatie gaande is. Hoe het dak heeft kunnen instorten is nog niet bekend. De Omgevingsdienst Regio Arnhem en de Arbeidsinspectie doen onderzoek.