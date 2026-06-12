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NAM krijgt gelijk in zaak tegen Staat over compensatie Groningen

Economie
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 14:06
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GRONINGEN (ANP) - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) hoeft voorlopig niet mee te betalen aan de compensatie voor in waarde gedaalde woningen in het aardbevingsgebied in Groningen die nog niet zijn verkocht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bracht voor die compensatie uit 2020 en 2021 het jaar daarna ongeveer een half miljard euro in rekening bij NAM, maar dat was volgens de rechtbank in Groningen onterecht.
Voor de compensatie is gekeken naar de waarde van de woningen op 1 januari 2019. De Hoge Raad stelde in 2019 al dat dat meetmoment te vroeg is. Op dat moment was het niet "voldoende zeker dat significante schommelingen in de waarde van de woning die samenhangen met het risico op bodembeweging zullen uitblijven". Daar gaat de rechtbank in Groningen nu in mee.
"Als de minister vindt dat er inmiddels wel sprake is van een voldoende stabiele toestand om de waardedaling van onverkochte woningen te begroten, is het aan de minister om dat uit te leggen en te onderbouwen", staat in de uitspraak.
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