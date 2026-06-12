Je eet gezond, maar déze populaire producten kunnen alsnog je concentratie slopen

Je let op groenten, kiest regelmatig volkoren en slaat fastfood meestal over. Toch merk je dat je aandacht sneller verslapt of dat je minder scherp bent dan vroeger.

Volgens nieuw Australisch onderzoek kan een onverwachte spelbreker de kop opsteken: ultrabewerkt voedsel . En opvallend genoeg is dat effect zichtbaar, óók bij mensen die verder behoorlijk gezond eten.

Wetenschappers analyseerden gegevens van ruim 2100 volwassenen zonder dementie en zagen een duidelijk patroon: hoe groter het aandeel ultrabewerkte voeding in het dagelijkse menu, hoe slechter deelnemers scoorden op tests voor aandacht en verwerkingssnelheid.

Zelfs een kleine extra portie maakte verschil

De onderzoekers keken niet naar extreem eetgedrag, maar naar gewone dagelijkse verschillen. Een stijging van ongeveer 10 procent ultrabewerkte voeding per dag — vergelijkbaar met bijvoorbeeld een extra zak chips — hing al samen met lagere prestaties op concentratietesten.

Ook mensen die zich grotendeels aan een gezond of mediterraan voedingspatroon hielden, leken dit effect niet volledig te vermijden. Met andere woorden: gezond eten lijkt niet automatisch alles te compenseren.

Wat valt eigenlijk onder ultrabewerkt voedsel?

Het gaat om producten die industrieel sterk zijn bewerkt en vaak veel toevoegingen bevatten. Denk aan:

- verpakte zoute snacks

- koekjes

- kant-en-klaarmaaltijden

- sommige ontbijtproducten en tussendoortjes

De onderzoekers denken dat niet alleen voedingsstoffen een rol spelen, maar mogelijk ook het verwerkingsproces zelf.

Risicofactoren

Belangrijk: dit onderzoek bewijst niet dat ultrabewerkt eten concentratieproblemen veroorzaakt. Het laat alleen zien dat er een verband bestaat.

Toch past het resultaat in een bredere stroom onderzoeken die suggeren dat veel ultrabewerkte voeding niet alleen invloed heeft op gewicht en hartgezondheid, maar mogelijk ook op hoe scherp je brein functioneert.

De onderzoekers zagen bovendien dat deelnemers die meer ultrabewerkt aten vaker risicofactoren hadden die ook samenhangen met dementie, zoals overgewicht en hoge bloeddruk.

De boodschap is daarom niet: nooit meer chips. Wel dat gezond eten misschien niet alleen draait om wat je eet, maar ook om hoe bewerkt dat eten is.