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NASA kiest ruimtevaartbedrijf Bezos voor communicatienetwerk Mars

Economie
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 1:21
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WASHINGTON (ANP) - Ruimtevaartorganisatie NASA heeft het contract voor de ontwikkeling van het zogenoemde Mars Telecommunications Network toegekend aan Blue Origin, het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos.
Dit communicatienetwerk moet volgens NASA "betrouwbare communicatie met een hoge bandbreedte en navigatiediensten mogelijk maken voor huidige en toekomstige missies naar Mars". Het netwerk, dat wordt beheerd door NASA's Space Communications and Navigation-programma, zal naar verwachting rond 2030 operationeel zijn.
De selectie van Blue Origin volgt op een oproep van NASA in mei om plannen in te dienen. NASA werkt steeds vaker samen met commerciële bedrijven voor vervoer en communicatie in de ruimte en voor de bouw van een toekomstige basis op de maan.
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