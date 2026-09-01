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Nederlander rijdt in Turkije in op twee mensen na ruzie

Samenleving
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 1:29
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ISTANBUL (ANP) - Een Nederlandse automobilist is maandagavond in de Turkse provincie Edirne bewust ingereden op twee mensen met wie hij kort daarvoor ruzie had gekregen. De twee raakten gewond. De Nederlander ging er na de aanrijding vandoor, maar werd later aangehouden bij de grens met Bulgarije. Dat meldde het Turkse persbureau DHA dinsdagavond.
Het incident gebeurde rond 21.30 uur bij een wegrestaurant aan de weg tussen Edirne en Lalapaşa. Volgens DHA kreeg de Nederlander, die alleen met de initialen O.N. wordt aangeduid, om nog onbekende reden ruzie met een medewerker van de winkel bij het restaurant. Toen de ruzie buiten verderging, kwamen anderen tussenbeide en werden de betrokkenen uit elkaar gehaald.
De Nederlander stapte vervolgens in zijn auto en reed in op twee mensen die bij de ruzie betrokken waren. Zij raakten gewond en zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
O.N. reed na het incident weg. Hij werd later aangehouden bij de grensovergang Hamzabeyli, toen hij Turkije richting Bulgarije probeerde te verlaten. De aanrijding is volgens DHA vastgelegd door een beveiligingscamera.
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