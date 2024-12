Nasdaq en S&P 500 bereiken nieuwe recordstanden op Wall Street

NEW YORK (ANP) - De toonaangevende Amerikaanse beursgraadmeters Nasdaq en de S&P 500-index hebben de eerste handelsdag in december afgesloten op nieuwe recordstanden. Vooral techbedrijven waren in trek bij beleggers. Super Micro Computer maakte een opvallende koerssprong van bijna 29 procent.

De Amerikaanse serverfabrikant maakte maandag bekend dat uit een onafhankelijk onderzoek naar de bedrijfsvoering is gebleken dat er geen bewijs van wangedrag door het management of de raad van bestuur is vastgesteld. Wel raadde de onderzoekscommissie Super Micro Computer aan nieuwe financiële en juridische topfunctionarissen aan te stellen, onder wie een nieuwe financiële topman. Het bedrijf miste in augustus de deadline om een financieel verslag in te dienen, waarna accountant Ernst & Young (EY) opstapte. Het accountantskantoor maakte zich zorgen over het bestuur en de transparantie van Super Micro Computer.

De S&P 500 eindigde 0,2 procent hoger op 6047,15 punten. Techgraadmeter Nasdaq sloot 1 procent in de plus op 19.403,95 punten. De Dow-Jonesindex daalde daarentegen 0,3 procent tot 44.782,00 punten.