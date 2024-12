VS kondigen groot steunpakket aan voor Oekraïne

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten komen met een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne met een waarde van 725 miljoen dollar (690 miljoen euro). Dat bestaat onder meer uit Stinger-luchtdoelraketten, HIMARS-munitie, drones en landmijnen, maakte minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bekend.

De Amerikaanse regering van Joe Biden heeft de afgelopen jaren grootschalige wapensteun gegeven aan Oekraïne. Het Oost-Europese land gaat een onzekere periode tegemoet nu de Democraat Biden over enkele weken plaats moet maken voor de Republikein Donald Trump. Die is een stuk kritischer over de grootschalige steun en heeft eerder beweerd dat hij de oorlog binnen een dag kan beëindigen.

Dat ook landmijnen aan Oekraïne worden geleverd, ligt gevoelig. Veel landen hebben dergelijke explosieven in de ban gedaan vanwege het risico op burgerslachtoffers. De VS zeggen mijnen te leveren met een energiebron die na enige tijd is uitgeput. Dat betekent dat ze in tegenstelling tot oudere landmijnen niet over een lange periode levens van burgers in gevaar brengen.