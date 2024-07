Nederland mag 158 miljoen staatssteun steken in duurzaamheid

BRUSSEL (ANP) - Nederland mag van de Europese Commissie voor 158 miljoen euro aan staatssteun steken in één of enkele bedrijven die helpen de Europese klimaatdoelen te bereiken.

Welk bedrijf of welke bedrijven de subsidie krijgen, is nog niet bekendgemaakt. Dat gebeurt zodra de subsidieaanvraag van alle bedrijfsgevoelige informatie is ontdaan. De beslissing is dan te raadplegen in het staatssteunregister van de Europese Commissie.

Normaal is staatssteun taboe in de Europese Unie omdat eerlijke concurrentie tussen landen en bedrijven volgens de EU-verdragen belangrijk wordt gevonden. Maar onder bijzondere omstandigheden worden binnen de Europese Unie wel afspraken gemaakt over, vaak tijdelijke, hulpprogramma's.

Ruwe grondstoffen

Onder het zogenoemde Tijdelijke Crisis- en Overgangsraamwerk (TCTF) mogen EU-lidstaten nu bedrijven subsidiëren die onder meer batterijen of zonnepanelen produceren. Ook bedrijven die cruciale ruwe grondstoffen terugwinnen komen voor de subsidie in aanmerking.

Voor alle EU-landen is er wel een prijsplafond afgesproken voor dergelijke subsidies. Ook moeten die uiterlijk december 2025 zijn toegekend. De plannen moeten bovendien vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Nederland heeft aan al die voorwaarden voldaan, stelt de Europese Commissie.