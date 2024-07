Zeeland hoopt met 'betere' eisen wel exploitant voor ov te vinden

MIDDELBURG (ANP) - Zeeland heeft "goede hoop" dat alsnog een bedrijf zich meldt om het busvervoer in de provincie te verzorgen. De provincie publiceerde deze week nieuwe aanbestedingsdocumenten, nadat vorig jaar in de eerste ronde geen enkel bedrijf zich had ingeschreven. "We hebben de nodige aanpassingen gedaan in de aanbesteding en hopen nu dat vervoerders wel zeggen: we willen heel graag in Zeeland werken", aldus gedeputeerde Harry van der Maas (mobiliteit, SGP).

Vervoersbedrijven hebben tot eind oktober om zich in te schrijven voor deze ov-concessie. Zeeland zoekt een opvolger voor Connexxion, dat tot eind 2026 blijft rijden. De concessie liep aanvankelijk aan het einde van 2024 af, maar werd met twee jaar verlengd nadat geen enkel bedrijf interesse had getoond om het ov in Zeeland over te nemen.

Het provinciebestuur hoopt met enkele aanpassingen in het eisenpakket wel vervoersbedrijven naar Zeeland te trekken. Zo is het budget met 2 miljoen euro per jaar verhoogd, krijgt de vervoerder langer de tijd om over te stappen op emissievrij vervoer en is de contractduur verlengd van acht naar twaalf jaar.

Interesse

"De vorige keer waren er partijen die wel interesse hadden, maar ze schreven zich niet in. We hebben ze gevraagd waarom", aldus Van der Maas. "Ze vonden het beschikbare budget aan de krappe kant en wij wilden te snel met het toewerken naar zero-emissie. We hebben geleerd van de opmerkingen die we kregen en dat verwerkt in de nieuwe aanbestedingsstukken. We denken dat we hiermee tegemoetkomen aan de aarzelingen die deze bedrijven eerder hadden om in te stappen. Maar of dat ook echt zo is, weten we pas als we over vier maanden de digitale kluis openen. Ik hoop dat het lukt, want we zijn gebaat bij een vervoerder in Zeeland."

Als er nu meerdere aanmeldingen zijn, beoordeelt de provincie die aan de hand van een puntensysteem. De bedoeling is dat begin volgend jaar bekend wordt welk bedrijf vanaf eind 2026 het busvervoer in Zeeland verzorgt.