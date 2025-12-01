ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederland stapt uit financiering omstreden gasproject Mozambique

Economie
door anp
maandag, 01 december 2025 om 18:04
anp011225155 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland is niet langer betrokken bij de financiering van een omstreden lng-project in Mozambique. Staatsbedrijf Atradius DSB stond via een zogenoemde exportkredietverzekering deels garant voor een lening die voor dit project was afgesloten, maar projectleider Total heeft laten weten dat dit niet meer nodig is. Dat meldt demissionair minister Eelco Heinen (Financiën) aan de Tweede Kamer.
Atradius DSB verzekert nog wel de kredietrisico's die baggeraar Van Oord loopt bij het voorbereidende werk voor het gasproject. De gaswinning voor de kust van Mozambique is omstreden vanwege onder meer structurele mensenrechtenschendingen in het Afrikaanse land.
Ook het Verenigd Koninkrijk heeft zijn steun voor het project ingetrokken.
loading

POPULAIR NIEUWS

234746945 linkedin post normal none

Gekweekte vis is nog slechter dan gewone vis

anp 504094345

Met dit simpele trucje krijg je je hartslag omlaag na angst of stress

ANP-327428140

Sinaasappelsap blijkt een stuk gezonder dan wetenschappers dachten

ANP-409726615

Bekende neuroloog adviseert: “Wil je dementie voorkomen? Stop dan op deze leeftijd met alcohol!”

generated-image (7)

11 levensmiddelen die (bijna) voor altijd goedblijven

ANP-505649620 (1)

Ben je een beetje lui? Daar kun je eigenlijk niks aan doen

Loading