Nederland stapt uit financiering omstreden gasproject Mozambique

DEN HAAG (ANP) - Nederland is niet langer betrokken bij de financiering van een omstreden lng-project in Mozambique. Staatsbedrijf Atradius DSB stond via een zogenoemde exportkredietverzekering deels garant voor een lening die voor dit project was afgesloten, maar projectleider Total heeft laten weten dat dit niet meer nodig is. Dat meldt demissionair minister Eelco Heinen (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Atradius DSB verzekert nog wel de kredietrisico's die baggeraar Van Oord loopt bij het voorbereidende werk voor het gasproject. De gaswinning voor de kust van Mozambique is omstreden vanwege onder meer structurele mensenrechtenschendingen in het Afrikaanse land.

Ook het Verenigd Koninkrijk heeft zijn steun voor het project ingetrokken.