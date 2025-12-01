Giro d'Italia voor het eerst van start in Bulgarije

ROME (ANP/AFP) - De Giro d'Italia start komend jaar in Bulgarije, waar de eerste drie etappes worden gereden. Dat meldt de organisatie RCS. Het is voor het eerst dat de wielerronde in het Oost-Europese land begint. Sinds 2010 zijn er zeven starts in het buitenland geweest.

Het programma bestaat uit 21 etappes met een totale lengte van 3459 kilometer en een opgeteld hoogteverschil van 49.150 meter. Het peloton begint de editie van 2026 met een rit langs de kust van de Zwarte Zee en keert na drie dagen terug naar Italië, waar het vanuit het zuiden naar het noorden trekt. De zestiende etappe wordt in Zwitserland gereden.

De negentiende etappe is de koninginnenrit. Deze telt 5000 hoogtemeters over zes beklimmingen, waaronder de hoogste top bij Passo Giau met een finish op de top bij Alleghe in het hart van de Dolomieten.

De Giro d'Italia vindt plaats van 9 tot en met 31 mei. De Brit Simon Yates won de laatste editie.