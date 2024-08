Nederland telt sinds 2010 een miljoen meer ondernemers

DEN HAAG (ANP) - Het aantal mensen met een eigen bedrijf in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 2023 waren er bijna 2,5 miljoen ondernemers, een miljoen meer dan in 2010. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van alle ondernemers is 36 procent vrouw, in 2010 was dat 32 procent. In 2023 waren er 251.000 startende ondernemers. De gemiddelde leeftijd van de ondernemers is nagenoeg gelijk gebleven, rond de 46 jaar. Sinds 2010 is het aandeel ondernemers van 65 jaar en ouder toegenomen van 6 naar 10 procent.

Ook het aandeel ondernemers jonger dan 30 jaar is gestegen, van 9 naar 15 procent. Het aantal jonge starters neemt elk jaar toe. In 2010 waren dat 38.000, vorig jaar 104.000. De bedrijfstak met het hoogste aandeel jonge starters was in 2023 film- en tv-productie en geluidsopname (68 procent). Veel jonge starters begonnen ook een webshop.