ANWB krijgt per dag 15.000 meldingen van Nederlanders op vakantie

DEN HAAG (ANP) - De ANWB Alarmcentrale heeft de afgelopen vijf weken per dag 15.000 digitale meldingen en telefoontjes uit binnen- en buitenland gehad van Nederlandse vakantiegangers. De hulpdienst hield al rekening met een zeer drukke zomer, onder andere door alle sportevenementen. Naar verwachting neemt het aantal dagelijkse meldingen de komende weken nog verder toe.

"De ANWB Alarmcentrale en haar steunpunten in Lyon, Barcelona en München draaien op volle toeren om reizigers met pech weer op weg te helpen of omdat ze door ziekte of ongeval medische zorg nodig hebben", stelt de dienst. Het aantal hulpverleners is opgeschaald naar 1200 en in de populaire vakantiegebieden in Frankrijk, Italië en Spanje zijn vierentwintig wegenwachten actief om Nederlanders ter plaatse te helpen.

Bij voertuighulpverlening steeg het aantal pechgevallen in het buitenland tot nu toe met 5 procent vergeleken met 2023. De meeste autopechmeldingen komen uit Frankrijk, daarna volgen Duitsland en België. Mankementen die veel gemeld worden, zijn controlelampjes die gaan branden, startproblemen, verlies van motorvermogen of een lekke band. Opvallend is volgens de ANWB de stijging van het aantal campers met problemen.

Vakantiemaand

Bij personenhulpverlening komen de meeste hulpvragen uit Spanje, Turkije en Frankrijk. Ook ziet de ANWB het aantal meldingen uit populaire intercontinentale bestemmingen toenemen. De mensen die de Alarmcentrale belden hadden meestal buikklachten, koorts en hartklachten.

In augustus zal het aantal meldingen nog verder stijgen, verwacht de ANWB. Augustus is in veel landen "dé vakantiemaand" waardoor garages dicht of onderbezet zijn. Eenvoudige reparaties kunnen dan niet snel gedaan worden en vakantiegangers moeten langer wachten. De ANWB raadt reizigers daarom aan hun auto voor vertrek extra aandacht te geven en bijvoorbeeld het oliepeil en de bandenspanning te checken. "Het is altijd beter om pech te voorkomen, zeker nu."