Nederlander Elderson herbenoemd in topfunctie bankentoezicht ECB

Economie
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 13:47
anp170226095 1
FRANKFURT (ANP) - De Nederlander Frank Elderson is dinsdag herbenoemd als vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat is een topfunctie voor het ECB-bankentoezicht. Het is de eerste keer dat iemand in deze positie is herbenoemd.
De Nederlander geldt in Frankfurt als een van de drijvende krachten achter de klimaatactiviteiten van de ECB en het integreren van klimaatoverwegingen in het bankentoezicht. Zo moeten banken klimaatgerelateerde kredietrisico's goed inschatten.
Elderson zat eerder in de directie van De Nederlandsche Bank (DNB). Sinds 2020 werkt hij voor de ECB. Toen kreeg Nederland voor het eerst sinds het vertrek van Wim Duisenberg als ECB-president in 2003 weer een afgevaardigde in de ECB-top.
Elderson is tevens directielid van de ECB. Door zijn dubbelrol vormt hij een belangrijke schakel tussen de toezichthouders en de monetaire beleidsmakers van de ECB. Eldersons termijn voor het bankentoezicht geldt voor de rest van zijn termijn als ECB-directielid, dus tot 14 december 2028.
