Nederlanders doen meer betalingen met bankpas, ook groei online

AMSTERDAM (ANP) - Nederlanders hebben vorig jaar vaker met hun betaalpas of creditcard afgerekend dan twee jaar eerder. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van nieuwe cijfers. In totaal waren alle 6,7 miljard betalingen samen goed voor 198 miljard euro, tegenover 5,9 miljard kaartbetalingen ter waarde van 172 miljard euro in 2022.

Het meeste geld geven mensen uit met hun kaart aan de toonbank. Met Nederlandse kaarten werden vorig jaar 6,4 miljard kaartbetalingen gedaan aan een kassa in het binnen- of buitenland.

Maar onlinekaartbetalingen zijn in opmars. Het gaat dan bijvoorbeeld over aankopen bij webshops met een betaalpas of creditcard, betalingen voor streamingabonnementen, of transacties waarbij je een digitale wallet zoals Apple Pay of Google Pay gebruikt. Het gebruik van iDEAL valt hier niet onder.

Verdrievoudigd

DNB ziet dat van de 306 miljoen onlinekaartbetalingen vorig jaar het merendeel, ongeveer 230 miljoen, met een creditcard werd gedaan. Maar de populariteit van betaalpassen voor online betalen neemt toe en is volgens DNB tussen 2022 en 2024 verdrievoudigd.

"De toegenomen populariteit van specifiek betaalpassen voor onlineaankopen is mogelijk te verklaren door het gebruik van digitale wallets als Apple Pay en Google Pay", legt DNB uit. "Deze diensten worden gekoppeld aan een betaalpas en zijn te gebruiken voor online betalingen in bijvoorbeeld apps en webshops."

Visa en Mastercard

Een andere verklaring is de opmars van nieuwe Visa- en Mastercard-betaalpassen, die ook wel debit betaalpassen worden genoemd. Die worden sinds vorig jaar uitgerold door Nederlandse banken en kunnen worden gebruikt voor onlinebetalingen bij internetwinkels.

Daarnaast komt DNB ook met cijfers over het opnemen van cashgeld. Het aantal opnames van contant geld is licht gedaald in de periode 2022-2024, maar het totaal opgenomen bedrag liep wel iets op naar 36 miljard euro.