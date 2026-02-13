Nederlanders kopen minder rozen voor Valentijnsdag door carnaval

DEN HAAG (ANP) - Carnaval lijkt er dit jaar voor te zorgen dat Nederlanders hun geliefden minder rozen geven voor Valentijnsdag. Marco Maasse, directeur van Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW), ziet dit in het zuiden van het land gebeuren. "Als in een plaats stevig carnaval wordt gevierd, is er even iets minder aandacht voor bloemen", zegt hij. Bij Topbloemen.nl zijn minder rozen besteld vanwege carnaval en de voorjaarsvakantie.

De dagen voor Valentijnsdag en de dag zelf zijn een belangrijke periode voor bloemisten. Dit jaar valt die volgens Maasse "niet helemaal gelukkig" vanwege de vakantie en carnaval. "Ik weet dat er bloemenwinkels zijn die zeggen: als het carnaval is, heeft het geen zin om open te zijn en gaan we zaterdag carnaval vieren." Hij zegt wel dat de verkopen voor Valentijnsdag nog op gang moeten komen en verwacht dat in het noorden en midden van Nederland ongeveer net zoveel rozen worden aangeschaft als vorig jaar.

De bestellingen bij Topbloemen.nl lopen tot nu toe 10 tot 12 procent achter op vorig jaar, zegt topman Edwin van Arkel. Toch vindt hij dat het "voorspoedig" gaat. "We hadden het dit jaar lager ingeschat omdat het ongunstig valt vanwege carnaval en de vakantieperiode. We lijken de prognose wel te overtreffen", licht hij toe. De prijzen zijn volgens hem vergelijkbaar met vorig jaar. Hij verwacht dat mensen uiteindelijk net zoveel rozen bestellen als vorig jaar en dat vrijdag de drukste dag wordt.

Buitenland

Via Royal FloraHolland, de grootste bloemenveiling ter wereld, zijn dit jaar meer rozen en andere bloemen verhandeld. Een woordvoerder wijst erop dat sommige bloemen naar het buitenland gaan. Van vorige week maandag tot en met afgelopen donderdag zijn 150 miljoen rozen via de klok en directe handel verkocht, 6 miljoen meer dan vorig jaar. "Het is goed om te zien dat bloemen ontzettend in trek blijven voor Valentijn", zegt hij.

De prijzen zijn volgens hem over het algemeen lager dan in 2025. "Er was ook wat meer aanbod dan vorig jaar. Daarnaast hoor ik ook wel dat het feit dat Valentijnsdag in het weekend valt niet voordelig is voor de vraag."

Volgens de bloemenveiling, VBW en Topbloemen.nl blijven rode rozen onverminderd populair. Van Arkel merkt dat consumenten dit jaar meer speciale valentijnsverpakkingen willen, "zodat het echt een compleet geschenk is". Royal FloraHolland ziet dat tulpen de afgelopen jaren populairdere valentijnscadeaus zijn geworden.