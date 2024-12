Nederlanders shoppen vaker online in aanloop naar kerst

AMSTERDAM (ANP) - Nederlanders shoppen in aanloop naar kerst dit jaar vaker online dan vorig jaar. Maar wanneer specifiek naar afgelopen weekend wordt gekeken, was juist sprake van een daling van het aantal transacties vergeleken met dezelfde data vorig jaar.

In de voorbije zeven dagen verwerkte onlinebetaalsysteem iDEAL bijna 33 miljoen betalingen. Op dezelfde data vorig jaar ging het nog om minder dan 32 miljoen. Maar op zaterdag 21 en zondag 22 december telde iDEAL slechts 4,79 miljoen en 4,35 miljoen betalingen. Op die dagen werden vorig jaar nog respectievelijk 5,05 miljoen en 5,19 miljoen transacties verwerkt.

Mogelijk speelt mee dat Nederlanders hun kerstaankopen via internet vooral op doordeweekse dagen doen. 21 en 22 december vielen vorig jaar op donderdag en vrijdag. Toen waren 23 en 24 december weekenddagen, en op die dagen werden er ook minder betalingen verwerkt dan in het voorgaande jaar. In 2022 was 23 december een vrijdag. 24 december viel toen op zaterdag.

Het uitsplitsen van de cijfers op dagbasis levert vaker inzichten op. Dit jaar hadden webwinkels het in aanloop naar koopjesfestijn Black Friday bijvoorbeeld erg druk, kwam recent naar voren uit iDEAL-cijfers. Op die dag zelf, op 29 november, was het juist wat minder druk. Dat komt waarschijnlijk omdat steeds meer winkels kortingen rond Black Friday uitsmeren over een langere periode.