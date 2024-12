Man steekt vrouw in brand in metro New York; omstanders filmen, maar grijpen niet in

De politie heeft een verdachte aangehouden voor het in brand steken van een vrouw in de metro in New York. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

De politie denkt dat de verdachte en het slachtoffer elkaar niet kenden. Er was ook geen interactie tussen de twee, voordat de man "een van de meest verdorven misdaden" uitvoerde, aldus politiecommissaris Jessica Tisch.

De man liep volgens Tisch "kalm" naar het slachtoffer toe in een metro in het stadsdeel Brooklyn. De politie denkt dat hij een aansteker gebruikte om haar kleding in brand te steken. Het vuur verspreidde zich in "een kwestie van seconden", waarschijnlijk doordat er sterke drank op haar kleding en rondom haar op de grond lag. Gealarmeerde agenten kwamen ter plaatse en probeerden de brand te blussen, maar de hulp kwam te laat.

Geen van de omstanders deed een poging om de brandende vrouw te helpen, maar velen pakten de smartphone erbij om filmpjes en foto's te schieten van het tafereel. De schokkende beelden belandden vervolgens op social media zoals X.

De politie had een duidelijk beeld van de verdachte, omdat hij was vastgelegd door bodycams. De man had het metrostel verlaten, maar zat op een bankje op het perron. De politie verspreidde de beelden van de verdachte en kon hem na een tip van drie scholieren arresteren in een andere metro in New York. Hij had een aansteker in zijn zak.

Bron: ANP