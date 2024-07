Nederlands-Britse Kamer van Koophandel positief over winst Labour

DEN HAAG (ANP) - De uitslag van de Britse verkiezingen geeft "ongetwijfeld een nieuwe impuls" aan de handelsbetrekkingen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Lyne Biewinga, directeur van de Netherlands British Chamber of Commerce (NBCC), in een eerste reactie op de donderdagavond verschenen exitpoll. Daaruit is naar voren gekomen dat de Britse Labourpartij de verkiezingen met overmacht heeft gewonnen.

Biewinga stelt uit te kijken naar de samenwerking met de nieuwe Britse regering. Ze wijst erop dat Labour tijdens de verkiezingscampagne heeft gezegd de handelsrelatie met de Europese Unie te willen verbeteren. "Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn nu al elkaars derde handelspartner. Deze uitslag is een mooie opmaat naar een verdere uitbouw van onze sterke handelsrelaties."

Eerder zeiden economen van ING en Rabobank al dat een overwinning van Labour gunstig kan zijn voor Nederlandse exporteurs naar het Verenigd Koninkrijk. In het verkiezingsprogramma van Labour staat onder meer dat de grenscontroles voor goederen zoals vlees en land- en tuinbouwproducten uit de Europese Unie versoepeld moeten worden. Nu zorgen die steeds strengere controles voor veel papierwerk en lange vertragingen in bijvoorbeeld Britse havens, onder meer door personeelstekorten.