Labour wint Britse verkiezingen met een zeer ruime meerderheid

LONDEN (ANP) - De Britse Labourpartij heeft de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk met overmacht gewonnen. Dat valt op te maken uit de exitpoll die werd gepubliceerd direct na het sluiten van de stembureaus om 22.00 uur (lokale tijd). In die exitpoll komt Labour uit op 410 van de 650 zetels in het Britse parlement. Op ruime afstand volgt de Conservatieve Partij met 131 zetels.

De Liberale Democraten krijgen volgens de exitpoll 61 zetels. Anti-immigratiepartij Reform UK komt met 13 zetels nieuw het parlement binnen. De Schotse Nationale Partij (SNP) komt uit op 10 zetels.