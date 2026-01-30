Nederlandse economie groeit 0,5 procent in vierde kwartaal

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. In alle kwartalen van 2025 is daarmee sprake geweest van groei, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van een eerste berekening.

De stijging is gelijk aan het derde kwartaal, toen de groei ook 0,5 procent was. De export en uitgaven van de overheid droegen met name bij aan de stijging van het bruto binnenlands product (bbp) in de laatste drie maanden van 2025.

De uitvoer van goederen en diensten steeg met 1,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, ondanks de handelsstrijd die de Amerikaanse president Donald Trump heeft ontketend door tal van landen importheffingen op te leggen. Vooral de export van aardolieproducten, machines en transportmiddelen nam toe.

Overheidsconsumptie toegenomen

De overheid gaf daarnaast meer uit aan zorg en lonen en salarissen. Hierdoor nam de totale overheidsconsumptie in oktober, november en december met 1,1 procent toe.

Huishoudens gaven, gecorrigeerd voor prijsveranderingen, onder andere meer uit aan eten en drinken. Hun bestedingen namen met 0,3 procent toe ten opzichte van het derde kwartaal.

In heel 2025 groeide de Nederlandse economie met 1,9 procent. Dat is aanzienlijk meer dan in 2024, toen de economie nog met 1,1 procent groeide. De uitvoer en uitgaven van de overheid en huishoudens leverden de grootste bijdrage. Gemiddeld groeide de Nederlandse economie de afgelopen dertig jaar met ongeveer 2 procent per jaar.