Gadecki en Peers verdedigen titel op Australian Open met succes

MELBOURNE (ANP/RTR) - Tennissers Olivia Gadecki en John Peers hebben op de Australian Open de titel in het gemengd dubbel gewonnen. De Australiërs waren vorig jaar ook al de beste in Melbourne en zijn het eerste gemengde duo in 37 jaar dat de titel bij het eerste grandslamtoernooi van het jaar met succes verdedigt.

In een spannende finale waren Gadecki en Peers met 4-6 6-3 10-8 te sterk voor het Franse tweetal Kristina Mladenovic en Manuel Guinard.

Voor de 23-jarige Gadecki betekende het haar tweede grandslamtitel in het gemengd dubbel. De 37-jarige Peers was, naast de twee titels op de Australian Open, in 2022 op de US Open al eens de beste in het gemengd dubbel.

Bij de Olympische Spelen van 2024 in Parijs won Peers goud in het mannendubbel en in 2017 deed hij dat op de Australian Open met de Fin Henri Kontinen.