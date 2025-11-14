ECONOMIE
Nederlandse export van goederen stijgt met bijna 3 procent

Economie
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 7:16
DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse goederenexport is in september verder gestegen. De groei was groter dan een maand eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden vooral meer machines, transportmiddelen en delfstoffen uitgevoerd. De uitvoer van chemische producten was echter lager dan een jaar eerder. De exportgroei kwam uit op 2,6 procent.
In augustus steeg de goederenexport met 0,6 procent. De export van goederen vormt bijna driekwart van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Over de totale export wordt per kwartaal en per jaar gerapporteerd.
De goederenimport was in september 1,7 procent hoger dan een jaar eerder. Volgens het CBS werden vooral meer delfstoffen, machines en transportmiddelen ingevoerd.
Het statistiekbureau meet ook iedere maand of de omstandigheden gunstig of ongunstig zijn voor de internationale handel. Volgens die exportradar zijn de omstandigheden voor de export in november iets ongunstiger dan in september. Dat komt vooral doordat de industriële productie in Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse export, omsloeg van groei naar krimp. Ook waren de wisselkoersen ongunstiger.
