VVD'er Thom van Campen wordt vermoedelijk de opvolger van Martin Bosma

De vorige Tweede Kamer dacht dat het een goed idee was op een racist tot voorzitter te maken. Martin Bosma (PVV) bleek een redelijk goede (en in ieder geval opgewekte) voorzitter. Maar het bleek toch pijnlijk om een aanhanger van de Apartheid naar herdenkingen te sturen.

Bosma - wel weer kandidaat - wordt het dus niet. Dat maakt de kans heel groot dat Thom van Campen voorzitter wordt. Hij is al ondervoorzitter en blijkt goed in dei rol. En een stk strenger dan Bosma.

"Er is een profielschets vastgesteld waarin ik mij herken. Ik vind bijvoorbeeld dat vergaderingen netjes moeten worden voorgezeten. Ik heb als ondervoorzitter laten zien dat ik dat kan. Maar het is ook belangrijk dat je goed zorgt voor de ambtelijke organisatie. De ambtenaren stellen ons iedere dag in staat om ons werk goed te doen", aldus Van Campen tegen Het Parool.

Van Campen ligt ook goed bij links, door zijn verzet tegen het idiote landbouwbeleid van de BBB.

Behalve Bosma en Van Campen is ook Tom van der Lee (GL/PvdA) kandidaat. Hij zal verliezen, net als twee jaar geleden.