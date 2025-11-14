Gelderland heeft tot januari om probleemwolf af te schieten

ARNHEM (ANP) - Faunabeheerders van de provincie Gelderland hebben tot 1 januari de tijd om de wolf af te schieten die dit voorjaar een hardloopster beet op de Hoge Veluwe. Op die datum verloopt de vergunning die is verleend om de wolf in kwestie te doden, bevestigt een woordvoerder. Jagers hebben grote moeite het roofdier te vinden en dood te schieten. Lange tijd was zelfs onduidelijk waar de wolf was.

Gelderland gaf in mei toestemming om de wolf, ook wel bekend onder de naam 'Hubertus', af te schieten. Dierenrechtenorganisaties probeerden de vergunning tegen te houden bij de rechter. Die oordeelde echter dat de provincie aannemelijk heeft gemaakt dat het om een 'probleemwolf' gaat die afwijkend gedrag vertoont en een gevaar vormt voor mensen.

De wolf met codenaam GW4655m is recent nog gezien op de Hoge Veluwe, maar het lukte jagers ook toen niet hem af te schieten. "We vertrouwen erop dat de Faunabeheereenheid Gelderland (de vergunninghouder) volop bezig is met de uitvoering van deze vergunning", zegt de provincie. "Het schieten van het dier is een zorgvuldig proces, waarbij de faunabeheerders echt zeker moeten weten dat ze de juiste wolf voor zich hebben."

Vergunning

Het is nog niet duidelijk of Gelderland de vergunningsprocedure opnieuw gaat doorlopen. Dat zou betekenen dat tegenstanders van afschot opnieuw naar de rechter kunnen stappen. De Faunabescherming en Animal Rights hebben dat tot nu toe steeds gedaan. Ook is het mogelijk dat in zo'n geval nieuwe incidenten tussen de wolf en mensen nodig zijn om de rechtbank te overtuigen.

Of Gelderland een nieuwe vergunning afgeeft, hangt ook af van de uitkomst van de bezwaarprocedure die nog bij de provincie loopt tegen de vergunning, zegt de woordvoerder. Het is niet duidelijk wanneer daarin een beslissing wordt genomen. De laatste zitting was in september.

De rechter besloot in oktober dat Gelderland voorlopig geen wolf mag laten doodschieten die bij Barneveld zo'n twintig keer over wolfwerende rasters zou zijn gesprongen en schapen pakte. Volgens de rechter heeft de provincie onvoldoende naar alternatieven gekeken. Animal Rights en de Faunabescherming waren ook hier een rechtszaak begonnen. De provincie Utrecht gaf afgelopen zomer toestemming om een wolf te doden die diverse keren mensen heeft benaderd en gebeten. Die vergunning hield wel stand en ook deze wolf is voor zover bekend nog in leven.