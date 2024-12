Nederlandse export zet groei voort

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse goederenexport is in oktober opnieuw gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam vooral de uitvoer van voedings- en genotsmiddelen, machines, elektrotechnische apparaten en chemische producten toe.

De groei viel met 1,7 procent wel lager uit dan de stijging van 2,7 procent in september. De goederenimport was in oktober 2,4 procent lager dan een jaar terug. Dat komt volgens het CBS vooral doordat er minder aardgas- en olie werd ingevoerd.

Het statistiekbureau meet ook iedere maand of de omstandigheden gunstig of ongunstig zijn voor de internationale handel. Volgens die zogeheten exportradar zijn de omstandigheden voor de export in december ongunstiger dan in oktober. Dat komt met name door een grotere krimp van de industriële productie in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland. Ook is het oordeel van Nederlandse en Europese producenten over de exportorders verslechterd.