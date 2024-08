Nederlandse industrie raakt achterop door hogere netwerkkosten

DEN HAAG (ANP) - De oplopende kosten voor het stroomnetwerk dreigen de Nederlandse industrie op steeds grotere achterstand te zetten ten opzichte van buurlanden. Daarvoor waarschuwt VNO-NCW op basis van een nieuw rapport van onderzoeksbureau Aurora. Volgens de ondernemersorganisatie moeten de netwerkkosten anders worden gefinancierd om verdere negatieve effecten op de energietransitie en de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie te voorkomen.

De nieuwe studie, die in opdracht van de energie-intensieve bedrijven Tata Steel, Shell, Nyrstar, BP, Sabic en Chemelot is uitgevoerd, toont aan dat de nettarieven in Duitsland, België en Frankrijk vaak meer dan 80 procent lager zijn dan in Nederland voor grote stroomafnemers uit de industrie. VNO-NCW wees hier eerder ook al op. De grote kostenverschillen zijn volgens de ondernemersorganisatie extra zorgwekkend omdat het verschil in energiekosten tussen Europa en de Verenigde Staten en Azië sowieso al zorgwekkend groot blijft komende decennia.

Vertegenwoordigers van de betrokken bedrijven en Aurora hebben het rapport aangeboden aan minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei. In een begeleidende brief vragen de bedrijven de minister zowel voor de korte als voor de lange termijn maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat Nederland in de pas blijft lopen met andere landen in Europa.