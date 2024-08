Het gaat snel: gevaarlijk Afrikaans apenpokkenvirus nu ook in Europa en Azië

ook is gesignaleerd in Pakistan. Het gaat nu snel. Het apenpokkenvirus Mpox beleefde de afgelopen maanden in opleving in Afrika. De WHO waarschuwde deze week dat ook de rest van de wereld getroffen zou kunnen worden. Gisteren bleek dat er een patient in Zweden is, vandaag komt het nieuws dat het virus

De virale infectie werd ontdekt bij de patiënten bij hun aankomst uit de Verenigde Arabische Emiraten, aldus de afdeling.

Er zijn 27.000 gevallen en meer dan 1.100 sterfgevallen, voornamelijk onder kinderen, in Congo sinds de huidige uitbraak in januari 2023 begon. Het virus heeft eerst Congo, en nu ook Afrika verlaten.

De ziekte, veroorzaakt door het apenpokkenvirus, kan pijnlijke uitslag, vergrote lymfeklieren en koorts veroorzaken en kan sommige mensen erg ziek maken, zegt de WHO-website. Je kunt er ook aan doodgaan.

Besmetting en Verspreiding

Mpox wordt verspreid door nauw contact met een besmet persoon, dier of besmet materiaal, zoals beddengoed. Het virus kan binnendringen via slijmvliezen en kleine wondjes in de huid. De ziekte is matig besmettelijk en verspreidt zich voornamelijk via intiem contact.

Preventie en Behandeling

Preventie omvat het vermijden van fysiek contact met besmette personen en het gebruik van vaccins die bescherming kunnen bieden tegen het virus. Vaccinatie wordt aanbevolen voor mensen met een verhoogd risico, zoals gezondheidswerkers en mannen die seks hebben met mannen.Er is geen specifieke goedgekeurde behandeling voor mpox, maar antivirale middelen zoals tecovirimat worden soms gebruikt. Deze middelen zijn echter nog in onderzoek en worden alleen onder speciale omstandigheden verstrek