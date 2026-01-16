Nederlandse landbouwexport stijgt met ruim 8 procent

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse landbouwexport is vorig jaar gestegen met 8,4 procent, melden Wageningen Social & Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zuivel en eieren bleven de belangrijkste exportproducten, gevolgd door vlees en sierteelt.

De totale uitvoer kwam in 2025 uit op 137,5 miljard euro. De exportwaarde van zuivel en eieren steeg met 10 procent het meest. Ook de uitvoer van vlees groeide met 10 procent. De export van sierteelt ging met 4 procent omhoog.

De sterkste groei kwam van cacao en cacaoproducten. De exportwaarde daarvan liep met 35 procent op tot 12,4 miljard euro. Dat kwam vooral door hogere prijzen, die het gevolg zijn van mislukte oogsten in West-Afrika en hogere kosten voor onder meer kunstmest.

Duitsland belangrijkste afnemer

Duitsland blijft de belangrijkste afnemer van Nederlandse landbouwgoederen, goed voor 25 procent van de totale uitvoer. De export daarheen groeide met 10 procent. De export naar België en Frankrijk groeide met 7 procent minder hard. Polen kende met 24 procent de grootste stijging.

De export naar bestemmingen buiten de EU groeide minder hard vergeleken met voorgaande jaren. De uitvoer naar China en het Verenigd Koninkrijk nam met 5 procent toe, onder meer door lagere varkensvleesexport en effecten van Brexit. Naar de Verenigde Staten steeg de export met 3 procent, mede door hogere invoerheffingen.