HRW: Iran pleegde massamoorden op demonstranten

TEHERAN (ANP) - De Iraanse veiligheidsdiensten pleegden massamoorden op demonstranten nadat de grote protesten in het land op 8 januari escaleerden, meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Naar schatting zijn hierbij duizenden demonstranten omgekomen, hoewel het door een internetblokkade moeilijk is een dodental vast te stellen.

Human Rights Watch onderzocht bewijsmateriaal waaruit blijkt dat veel demonstranten zijn gedood of gewond geraakt door schotwonden in hun hoofd en romp. "Wreedheden zullen blijven bestaan, totdat de daders ter verantwoording worden geroepen", aldus programmadirecteur Lama Fakih. Zij roept dringend op tot een speciale zitting van de VN-mensenrechtenraad.

De Iraanse autoriteiten zouden de lichamen van slachtoffers in sommige gevallen hebben vastgehouden. Deze werden alleen vrijgegeven als de familie verklaarde dat hun dierbaren lid waren van de Basij-militie, een vrijwillige tak van de Revolutionaire Garde, of aanzienlijke bedragen betaalden.