Nederlandse schepen wachten op meer details over escorteplan VS

ROTTERDAM (ANP) - Nederlandse reders wachten op meer details over het plan van president Donald Trump om met de Amerikaanse marine schepen uit de Perzische Golf te escorteren. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is geïnteresseerd in het voorstel, maar stelt dat veel afhangt van de uitwerking. "De vraag is namelijk in hoeverre dit aanbod een veilige doortocht gaat bieden."

Meerdere verzekeraars hebben volgens de KVNR ook aangegeven dat zij geen verzekeringen meer kunnen afgeven voor het doorvaren van de Straat van Hormuz. Daarom heeft de Amerikaanse overheid aangeboden een verzekering tegen een schappelijke prijs te bieden. Een woordvoerder van de KVNR betwijfelt of dit zorgen bij reders echt wegneemt. "De meeste schepen mijden de Straat van Hormuz namelijk primair vanwege het risico op een mogelijke aanval van Iran."

Door de oorlog in het Midden-Oosten kunnen de Nederlandse schepen in het gebied geen kant op, zei de KVNR eerder al. Tot nu toe zijn er evenwel geen gevallen bekend van Nederlandse schepen die zijn geraakt door de aanvallen.